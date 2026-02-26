unipi si aggiundica sette finanziamenti europei da quasi 1 milione e mezzo di euro

Pisa, 25 febbraio 2026 - In uno dei bandi più selettivi di Horizon Europe, l’Università di Pisa conquista sette borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (MSCA PF), confermandosi tra gli atenei italiani più competitivi nella ricerca europea e nell’attrazione di talenti internazionali. Il finanziamento complessivo, di oltre un 1.400.000 euro, consentirà a sette ricercatrici e ricercatori post-doc di sviluppare altrettanti progetti di frontiera in ambiti che spaziano dalle scienze dei materiali al diritto internazionale, dalla matematica teorica agli studi umanistici, fino alla conservazione del patrimonio culturale e alle tecnologie per l’energia sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

