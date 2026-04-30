Primo Maggio | Napoli si prepara all’invasione pacifica di mezzo milione di turisti

Per il ponte del Primo Maggio, Napoli si appresta ad accogliere circa 500.000 turisti, segnando numeri da record. Alberghi e B&B della città sono già pieni o in via di esaurimento, mentre le strade si riempiono di visitatori provenienti da diverse regioni. La presenza numerosa di turisti si prevede sia pacifica e si concentrerà sulle principali attrazioni della città. La situazione è monitorata dalle autorità locali.

Napoli registra numeri da record per il ponte del Primo Maggio: attesi 500mila turisti in città, con alberghi e B&B verso il tutto esaurito. La città di Napoli si conferma una delle mete più ambite per il lungo weekend del Primo Maggio, con previsioni che annunciano numeri da record per il comparto ricettivo. Le stime indicano che circa 500mila visitatori affolleranno i vicoli del centro storico, i musei e il lungomare, confermando il trend estremamente positivo che il capoluogo campano sta vivendo negli ultimi anni. Il richiamo del Primo Maggio rappresenta un'occasione d'oro per l'economia locale, con alberghi e strutture extralberghiere che viaggiano verso il tutto esaurito.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Primo Maggio: Napoli si prepara all’invasione pacifica di mezzo milione di turisti Notizie correlate Ponte di Pasqua, Napoli si prepara per l’invasione dei turistiTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma USB Lavoro Privato – Orsa Trasporti – Faisa Confail. Ponte del Primo Maggio a Napoli: attesi 500mila turisti, Ischia e Procida sold outL'Osservatorio turistico urbano stima oltre 483mila presenze per chi resterà tre notti in città per il ponte del Primo Maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli; Cosa fare il 1º maggio a Napoli? Eventi e idee per scoprire la città e i dintorni; Cosa fare il 1° maggio 2026 a Napoli?; Le piazze del Primo Maggio. Napoli, il Primo Maggio dei sindacati: mobilitazione per salari, giovani e sicurezzaQuesta mattina, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato in conferenza stampa la Festa del Lavoro che si terrà domani in Piazza Municipio a Napoli, a partire dalle ore 10. La ... ilmattino.it Ponte del Primo Maggio a Napoli: attesi 500mila turisti, Ischia e Procida sold outPer il ponte del Primo Maggio a Napoli attesi fino a 500mila turisti secondo l'Osservatorio turistico. Parte il Maggio dei Monumenti ... 2anews.it Ancora indecisi su cosa fare per il ponte del Primo maggio Vi suggeriamo 5 chicche italiane da scoprire in tutta la loro autenticità #borghi - facebook.com facebook Primo maggio, Internazionali di tennis e grandi eventi: niente riposi per i tassisti di Roma ift.tt/X5ZzUMO x.com