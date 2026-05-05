Come sarà l' Inter del prossimo anno? Nuovo modulo Pio titolare e sul mercato

L’Inter si prepara a una stagione con alcune novità tattiche e di formazione. Il club ha deciso di adottare un nuovo modulo e ha inserito un attaccante titolare, Pio, al centro del reparto offensivo. Sul mercato sono arrivati alcuni giocatori di rilievo, mentre altri potrebbero lasciare la rosa. La squadra lavora per definire gli assetti e le strategie in vista dei prossimi impegni.

Un nuovo modulo, Pio al centro dell'attacco e alcuni innesti importanti dal mercato. Messo da parte per un attimo lo scudetto appena conquistato, proviamo a ipotizzare i possibili scenari futuri in casa Inter. Ecco la nostra analisi nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come sarà l'Inter del prossimo anno? Nuovo modulo, Pio titolare e sul mercato... BASTONI-Barcellona, l'Inter chiede lo SCAMBIO Shock! Che succede sul mercato Notizie correlate Cassano sul prossimo mercato dell’Inter: «Via due top e pronto il cambio modulo»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Chivu, nuovo modulo e idee chiare sul mercato: ecco la nuova InterA fine stagione Cristian Chivu discuterà con la dirigenza dell'Inter del suo nuovo contratto, ma paleserà anche le sue idee per il futuro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Ecco come sarà l'Inter campione d'Italia: le anticipazioni del calciomercato; Scudetto, San Siro prepara la festa e l'Inter i premi: ecco quanto prenderanno i calciatori. Cassano: la domanda per Allegri, la bordata a Inzaghi e come sarà la nuova InterFantAntonio Cassano si prende la rivincita dopo i suoi pronostici sul Milan e su Allegri, poi ridisegna la squadra campione d'Italia non senza criticare l'ex allenatore dell'Inter Inzaghi ... sport.virgilio.it Inchiesta arbitri: che sappiamo, quanto durerà, il ruolo di Schenone all'Inter e cosa fa ChinéRocchi e Gervasoni potrebbero essere stati intercettati per oltre un anno. Parla il legale di quest'ultimo, Michele Ducci, e svela ... tuttosport.com Inter campione d'Italia, l'intervista al popolare personaggio del web forlivese Luca Mastrangelo - facebook.com facebook #Tg2000 - #Calcio, l’ #Inter festeggia lo #scudetto aspettando la fine del #campionato #4maggio #Tv2000 @tg2000it x.com