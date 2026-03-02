Cassano sul prossimo mercato dell’Inter | Via due top e pronto il cambio modulo

L’ex calciatore ha commentato le mosse dell’Inter nel prossimo mercato, affermando che potrebbero partire due giocatori di alto livello. Ha anche parlato di un possibile cambiamento nel modulo di gioco della squadra, evidenziando che questa potrebbe essere una delle strategie per migliorare le prestazioni. Le sue parole si concentrano sulle ipotesi relative alle operazioni di mercato e alle scelte tattiche della squadra.

