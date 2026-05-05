Come salvare la Champions del Milan | contro l’Atalanta servirebbe un cambio tattico per Allegri

Il Milan affronta un momento complicato dopo aver subito cinque gol nelle ultime due partite contro Sassuolo e Udinese. La squadra si prepara alla sfida contro l’Atalanta e si discute di un possibile cambio di modulo o di impostazione tattica. La necessità di adattamenti diventa centrale per cercare di invertire la rotta e mantenere vive le speranze in campionato. La partita rappresenta un banco di prova importante per il tecnico e la squadra.

Il Milan deve ripartire subito: dopo il crollo in casa del Sassuolo, i rossoneri devono vincere per forza di cose contro l'Atalanta e poi cercare altri tre punti tra Genoa e Cagliari per conquistare matematicamente un posto nella prossima edizione della Champions League. Massimiliano Allegri deve ritrovare il suo Diavolo, anche se le prestazioni nelle ultime sette partite di campionato (leggi qui la nostra analisi), lasciano tante preoccupazioni e dubbi in vista di queste ultime gare di Serie A. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa in vista della sfida contro l'Atalanta (qui i dettagli), ma non dovrebbe toccare il modulo visto in tutta la stagione, ovvero il 3-5-2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Come salvare la Champions del Milan: contro l’Atalanta servirebbe un cambio tattico per Allegri Notizie correlate Llorente: “All’Italia uno come Allegri servirebbe. Milan-Juventus? Ecco chi la deciderà”L'ex calciatore, naturalmente, ha voluto parlare della sfida tra le due formazioni, facendo riferimento anche agli incontri del passato, ma non è... Allegri cambia piano tattico: ecco come potrebbe giocare il Milan con Modric e Jashari contro il ComoMilan-Como, Jashari con Modric? Massimiliano Allegri va verso una rivoluzione nell'undici titolare rispetto a quanto visto nelle recenti partite dei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Toni elogia Chivu, poi il monito: Il 3-5-2 se ti vuoi salvare, nessuna Big lo porti più in Champions!; Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: il solito Berardi e Laurienté affossano i rossoneri; Milan, Allegri fissa l'obiettivo: Ecco quanti punti per la Champions. Modric per salvare il Milan, in campo con la maschera per tornare in ChampionsIl AC Milan si aggrappa all’esperienza e al carisma di Luka Modri? per inseguire un obiettivo che, a poche giornate dalla fine. calciotoday.it Milan, il crollo che spaventa San Siro: Champions a rischio e squadra in riservaIl Milan crolla nel girone di ritorno: pochi gol, calo fisico e fragilità mentale mettono a rischio la corsa Champions ... milanosportiva.com Il CFO del Milan Stefano Cocirio: «La Champions League per noi vale tra i 60 e i 90 milioni di fatturato» x.com Per La Gazzetta dello Sport se il AC Milan non va in Champions perderà il suo allenatore Max #Allegri Per conoscere i motivi del suo possibile addio, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook