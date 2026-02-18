Allegri cambia piano tattico | ecco come potrebbe giocare il Milan con Modric e Jashari contro il Como

Allegri ha deciso di modificare la strategia del Milan dopo la possibile assenza di Rabiot. Per la sfida contro il Como, il tecnico potrebbe optare per una formazione con Jashari, Ricci e Modric a centrocampo, puntando su un assetto più dinamico. La scelta arriva in un momento in cui il club cerca di rafforzare il reparto centrale per affrontare meglio le sfide imminenti.

Milan-Como, Jashari con Modric? Massimiliano Allegri va verso una rivoluzione nell'undici titolare rispetto a quanto visto nelle recenti partite dei rossoneri. In attacco dovrebbe tornare Leao, mentre in difesa De Winter dovrebbe giocare al posto di Gabbia. Quello che è interessante per il Diavolo è il centrocampo: a sinistra il solito Bartesaghi. A destra Allegri recupera Saelemaekers che dovrebbe partire comunque dalla panchina con Athekame ancora titolare. Quello che sposta gli equilibri è l'assenza per squalifica (doppio giallo e rosso contro il Pisa) di Adrien Rabiot. Il Milan cambia sensibilmente senza il francese in campo (qui tutti i dati e l'analisi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

