Come Napolitano finì al Quirinale I vecchi leader svelano i retroscena

Durante le elezioni politiche, il centrosinistra ottenne una vittoria stretta, aprendo la strada alla scelta del nuovo presidente della Repubblica. Incontri tra i leader politici si susseguirono nei giorni successivi, portando alla designazione di un candidato che avrebbe poi ricoperto il ruolo di Capo dello Stato. Le trattative e le consultazioni si svolsero senza particolari eventi pubblici, ma furono decisive per definire il percorso che portò all'elezione del successore del presidente uscente.

AGI - Le elezioni, la vittoria risicata del centrosinistra, il nodo della Presidenza della Repubblica. Si torna indietro di vent'anni, a quel 10 maggio 2006: come si è arrivati all'elezione di Giorgio Napolitano al Quirinale? A raccontarlo, durante un seminario in occasione dei vent'anni dalla prima elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica, sono alcuni dei protagonisti di quel tornante della storia repubblicana: Pier Ferdinando Casini, Piero Fassino, Gianfranco Fini e Gianni Letta. Racconti da punti di vista politici differenti, ma coincidenti nella sostanza. Segno evidente, per l'ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi, "che le cose sono andate esattamente così come raccontato".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Come Napolitano finì al Quirinale. I vecchi leader svelano i retroscena Notizie correlate Caso Cirielli–Paramonov, il mistero del colloquio con Mosca: sconcerto al Quirinale, palazzo Chigi sotto pressione - RETROSCENANei palazzi della politica romana circola da ore la stessa domanda: possibile che a Palazzo Chigi nessuno fosse informato? Il caso riguarda... Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentiniA un anno dalla morte di Papa Francesco emergono centinaia di lettere inedite che gettano nuova luce sui rapporti tra il pontefice e la politica... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Giornata Internazionale del Jazz – III Edizione; La nostra unione - Stefano Napolitano; Napolitano, nel suo programma sicurezza, salute, ambiente e mobilità; Cosa fare a Napoli dal 4 al 9 maggio 2026: eventi, mostre e concerti. Enny Napolitano Photography - Fotografa newborn e di bambini a Milano. Movie Soundtrack Piano Series · Clocks (Tribute to the Time Traveler's Wife). 10 anni (e 1 giorno) di Enny Napolitano Photography. Come vola il tempo quando si fa quello che si ama, - facebook.com facebook