Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentini

A un anno dalla morte di Papa Francesco, sono state rese pubbliche centinaia di lettere inedite che rivelano dettagli sui contatti tra il pontefice e diversi leader argentini. Il quotidiano Clarín ha riferito di questa pubblicazione, che apre una finestra sui rapporti personali e istituzionali tra il papa e la politica del suo paese natale. Le lettere sono state trovate tra i documenti recentemente resi noti.

A un anno dalla morte di Papa Francesco emergono centinaia di lettere inedite che gettano nuova luce sui rapporti tra il pontefice e la politica argentina, secondo quanto riferisce il quotidiano Clarín. La corrispondenza con l'attivista Gustavo Vera, fondatore dell'Ong La Alameda che combatte la tratta di esseri umani, il lavoro schiavo e lo sfruttamento sessuale in Argentina, rivela giudizi critici e momenti di dialogo con figure come Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández e Javier Milei. Dalle carte, pubblicate nel libro "La amistad no se negocia" ("L'amicizia non si negozia" in italiano) che Vera sta presentando in Argentina, emerge il disagio del Papa per episodi legati alla corruzione e le divergenze sul tema dell'aborto con diversi governi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentini Notizie correlate Lettere inedite: il diario segreto di Amelia Rosselli dalla clinicaMara Sabia ha pubblicato un saggio intitolato Lettere dalla clinica che esplora la malattia mentale nell’opera di Amelia Rosselli. Maxi-processo Hydra al via, i collaboratori svelano i rapporti delle tre mafie con la politica. Pace: “Messina Denaro a Milano per i summit con Errante Parrino”Si è aperto con due grossi colpi di scena ieri il maxi-processo con rito ordinario dell’inchiesta Hydra (45 gli imputati in questo filone), che ha... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentini. Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentiniA un anno dalla morte di Papa Francesco emergono centinaia di lettere inedite che gettano nuova luce sui rapporti tra il pontefice e la politica argentina, secondo quanto riferisce il quotidiano Clarí ... ansa.it Papa Francesco: la concretezza della vitaUn racconto personale svela il volto autentico di Papa Francesco: gesti semplici, ascolto, carità e dialogo come chiave del suo Pontificato ... interris.it