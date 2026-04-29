Un sondaggio condotto su mille adulti negli Stati Uniti rivela che almeno un terzo delle persone si rivolge all’intelligenza artificiale per ottenere consigli sulla dieta. Sempre più individui utilizzano ChatGPT come supporto per le scelte alimentari, anche se non si tratta di una consulenza professionale. La questione della sua affidabilità e dei possibili rischi legati a questa pratica sta attirando l’attenzione nel settore della nutrizione.

A lmeno un terzo degli americani chiede consigli dietetici all’intelligenza artificiale, secondo un sondaggio su mille adulti appena pubblicato dall’Academy of Nutrition and Dietetics. Una tendenza in crescita inarrestabile, anche tra i ragazzi. Tanto che il New York Times ha deciso di mappare il fenomeno, invitando lettrici e lettori a raccontare (in modo anonimo) come utilizzino ChatGPT o altri chatbot, cioè i programmi informatici che simulano una conversazione con un essere umano, per creare un piano nutrizionale o dimagrante: «Vi affidate agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale per avere pareri su come alimentarvi? Avete riscontrato che un chatbot vi abbia aiutato a mangiare in modo più sano o, al contrario, vi abbia portato fuori strada?».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - ChatGPT può davvero sostituire un nutrizionista? Sempre più persone lo usano per la dieta, ma i rischi non mancano

CHATGPT CRIOU UM TREINO PRO JORLAN… Isso Funciona

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