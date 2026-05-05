Come cambia l’informazione | al via il sondaggio de L’Eco

È partito un nuovo sondaggio promosso da L’Eco in collaborazione con un’università olandese. L’indagine si concentra sul modo in cui i lettori interagiscono con il giornale, analizzando l’uso della versione cartacea, digitale e dei social media. I partecipanti sono invitati a condividere le proprie abitudini di lettura e le preferenze tra i diversi mezzi di informazione disponibili.

PARTECIPA AL SONDAGGIO. In collaborazione con l’università olandese Nhl Stenden, l’indagine esplora il rapporto dei lettori con il giornale tra carta, digitale e social. In un contesto in cui le abitudini informative stanno cambiando rapidamente e i canali attraverso cui le persone si aggiornano sono sempre più numerosi, diventa fondamentale ascoltare direttamente i lettori. È con questa consapevolezza che «L’Eco di Bergamo» ha deciso di creare questo sondaggio in collaborazione con l’Università di Scienze Applicate Nhl Stenden di Leeuwarden nei Paesi Bassi. L’obiettivo è comprendere meglio il rapporto dei nostri lettori con il giornale, la percezione dei suoi contenuti e il ruolo che continua a svolgere nella vita quotidiana del territorio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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