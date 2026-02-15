Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco | al via la maratona globale Eco Eco Eco

Per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, le tre organizzazioni hanno deciso di lanciare una maratona online chiamata “Eco Eco Eco”. Eco ha lasciato un segno importante nel mondo della cultura e il suo nome è ancora molto vivo tra studenti, scrittori e lettori. L’evento si svolge sui social e mira a coinvolgere persone di tutto il mondo, con incontri, discussioni e riflessioni sui temi cari all’autore. La maratona, che durerà diversi giorni, si svolge in rete e permette a chiunque di partecipare da casa propria.

