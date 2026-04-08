Abruzzo dramma in campo | 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennis

Un giovane di 14 anni ha perso la vita durante una partita di tennis in Abruzzo a causa di un arresto cardiaco. Il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra mentre era in campo, e i soccorsi sono stati immediati, con l’intervento di un defibrillatore. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarlo. La partita è stata sospesa e sono in corso accertamenti sulle cause dell’evento.

Un pomeriggio drammatico a San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti), dove un ragazzo di 14 anni si è improvvisamente sentito male mentre si allenava nel campo della cittadella dello sport. In base a una prima ricostruzione, il minore stava giocando a tennis quando ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato a terra. La scena ha provocato grande paura tra chi era presente., Soccorso dall’insegnante, il ragazzo è stato assistito con un defibrillatore e trasportato in pronto soccorso a Pescara dopo l’intervento di un’auto medica e di un’ambulanza del 118. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennis Leggi anche: Arresto cardiaco durante una partita di calcio: spettatore a Cattinara Arresto cardiaco in campo, muore un 15enne in AbruzzoUn ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre praticava sport.