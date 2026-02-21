Arresto cardiaco durante una partita di calcio | spettatore a Cattinara

Durante una partita di calcio a Cattinara, un uomo ha avuto un arresto cardiaco tra gli spettatori. Il malore si è verificato improvvisamente, mentre seguiva la partita insieme ad altri tifosi. Un infermiere presente tra il pubblico ha subito iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo a stabilizzare temporaneamente la vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per ulteriori cure. La partita è stata interrotta subito dopo l’incidente.

È successo al campo di calcio di Zaule nella serata di giovedì 19 febbraio. Prime manovre effettuate da un infermiere non in servizio Malore grave al campo di calcio, poi il pronto l'intervento di uno degli astanti, infermiere non in servizio, e infine l'arrivo dei sanitari e il trasporto in ospedale. È successo lo scorso giovedì 19 febbraio, intorno alle 20, al campo di calcio di Zaule, dove un settantenne che guardava una partita di calcio è andato in arresto cardiaco. L'infermiere, che si trovava in mezzo al pubblico, ha effettuato il massaggio cardiaco e ha usato il defibrillatore del campo di calcio con due scariche.