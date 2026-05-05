Coltello alla gola e minacce | tre adolescenti aggrediscono due coetanei Identificati scatta la denuncia

Tre adolescenti hanno aggredito due coetanei fuori da una discoteca, minacciandoli con un coltello. Durante l’episodio, i tre aggressori hanno cercato di rapinarli, portando a una colluttazione. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato i responsabili, che sono stati denunciati. Nessuno dei giovani coinvolti ha riportato ferite gravi.