Coltello alla gola e minacce | tre adolescenti aggrediscono due coetanei Identificati scatta la denuncia
Tre adolescenti hanno aggredito due coetanei fuori da una discoteca, minacciandoli con un coltello. Durante l’episodio, i tre aggressori hanno cercato di rapinarli, portando a una colluttazione. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato i responsabili, che sono stati denunciati. Nessuno dei giovani coinvolti ha riportato ferite gravi.
Una serata in discoteca che si trasforma in un incubo. Due ragazzini aggrediti fuori dal locale da tre coetanei che, con coltello alla mano, tentano di rapinarli. Poi la chiamata alle forze dell'ordine, i soccorsi e le indagini. Si è conclusa con una denuncia nei confronti di un minorenne la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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