Colpo ai Corleonesi intercettato con spyware racconta l'affiliazione | A 18 anni Totò Riina mi fece entrare

Le indagini condotte dai Carabinieri e dalla Dda hanno portato all’arresto di tre persone, tra cui il nipote di un noto boss mafioso, Mario Grizzaffi, e due altri sospettati. Durante le intercettazioni con spyware, uno degli arrestati ha ammesso di essere stato affiliato al clan dei Corleonesi all’età di 18 anni, dopo essere stato introdotto da un noto esponente del gruppo criminale. Le attività del clan sono state descritte come ancora in pieno svolgimento.

Secondo i Carabinieri e la Dda, il clan dei corleonesi era in piena attività: Tre persone finite in marette tra cui il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, e due suoi sodali: Pietro Maniscalco e Mario Gennaro. Le intercettazioni di quest'ultimo attraverso uno spyware nel telefono si sono rivelate fondamentali per ricostruire l'attività criminale del gruppo ma anche il suo ingresso nel mandamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La rabbia di Ami con l’endometriosi: “A 18 anni mi hanno detto di fare un figlio per provare a stare meglio”Anche se interessa più di una donna su dieci, ancora oggi le donne endometriosi devo aspettare tra i sette e gli otto anni prima di ricevere la... Norrie racconta l’allenamento con Sinner: “A un certo punto lui mi fa: ‘Annulla tutto'”Cameron Norrie ha raccontato il lunghissimo allenamento con Jannik Sinner prima dell'esordio di entrambi nel torneo di Indian Wells: a un certo punto... Contenuti utili per approfondire Colpo ai Corleonesi, intercettato con spyware racconta l’affiliazione: A 18 anni Totò Riina mi fece entrareSecondo i Carabinieri e la Dda, il clan dei corleonesi era in piena attività: Tre persone finite in marette tra cui il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi ... fanpage.it Mafia, colpo a Corleone: arrestato il nipote di Totò Riina. «Mi affiliò lo zio quando aveva 18 anni». Il rito della puncituraIl fantasma di Totò Riina continua a volteggiare su Corleone, rivelando dettagli inediti sulla sua egemonia anche durante gli anni della latitanza. È quanto emerge ... leggo.it