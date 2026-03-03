La rabbia di Ami con l'endometriosi | A 18 anni mi hanno detto di fare un figlio per provare a stare meglio

Una donna di 18 anni ha raccontato di aver ricevuto un consiglio inaspettato da parte di un medico, suggerendole di avere un figlio per alleviare i sintomi dell'endometriosi. Nonostante questa condizione interessi più di una donna su dieci, molte pazienti devono attendere tra i sette e gli otto anni prima di ottenere una diagnosi accurata. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà nel riconoscimento precoce della malattia.

Anche se interessa più di una donna su dieci, ancora oggi le donne endometriosi devo aspettare tra i sette e gli otto anni prima di ricevere la diagnosi corretta. La storia di Ami Clarke, 28 anni, che da quando ha 13 anni ha dovuto convivere con "dolori insopportabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nancy Brilli: “Ho l’endometriosi al quarto stadio. Mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è un miracolo”Nancy Brilli ha raccontato di avere l'endometriosi al quarto stadio: "Mi dissero che ero sterile, mio figlio Francesco è un miracolo".

Bobby Solo a Domenica In: “Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio”, la reazione di VenierOspite di Domenica In, nella puntata del 18 gennaio, Bobby Solo ha rivelato: "Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie Tracy e mio figlio...

Aggiornamenti e notizie su La rabbia di Ami con l 8217...

Argomenti discussi: 76° Festival di Sanremo, Angelica Bove incanta la sala stampa intonando Hallelujah.

La spirale della rabbia: quando l’umiliazione diventa pericolosaChi non ha strumenti emotivi per attraversare il rifiuto, la frustrazione, l’abbandono, può trasformare quella rabbia in un’arma rivolta contro il mondo – o contro sé stesso ... arezzonotizie.it

La rabbia e la speranza«Nascondervi dietro a un dito dicendo che è colpa del black bloc non serve a nulla. Siamo noi, ragazzi normali, senza un futuro, pieni di rabbia», scrive un ragazzo a Roberto Saviano. «Mia figlia, ... avvenire.it