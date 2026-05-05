Colpi di arma da fuoco a pochi metri dalla Casa Bianca | sospetto ferito dagli agenti

Ieri pomeriggio, nei pressi della Casa Bianca, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un sospetto. Durante l’incidente, gli agenti hanno ferito l’individuo, le cui intenzioni rimangono ancora poco chiare. Il vice direttore del Secret Service ha dichiarato di non sapere se l’arma fosse stata puntata contro il presidente o meno, e ha aggiunto che questa domanda sarà chiarita nelle indagini.

«Non so se fosse diretto o meno contro il presidente. Ma lo scopriremo». Con queste parole, il vice direttore del Secret Service, Matthew Quinn, ha sintetizzato l’incertezza che circonda la sparatoria avvenuta ieri nel pomeriggio a pochi passi dalla Casa Bianca, nel cuore di Washington. Lo scontro a fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 15:30 all’incrocio tra 15th Street SW e Independence Avenue SW, nei pressi del Washington Monument, un’area altamente sensibile e costantemente sorvegliata. Secondo la ricostruzione ufficiale, agenti in borghese hanno individuato un individuo sospetto armato durante un pattugliamento ordinario del perimetro esterno del complesso presidenziale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Colpi di arma da fuoco a pochi metri dalla Casa Bianca: sospetto ferito dagli agenti Backcountry Patrol: Montana Wardens Protect the Off-Grid Wilderness Notizie correlate Agguato a Marano di Napoli, 43enne ferito a colpi d’arma da fuocoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da quattro proiettili mentre si trovava in auto, a Marano di Napoli. Bracconaggio a Ortì: salvato un falco ferito dai colpi di arma da fuoco? Cosa sapere Il Gruppo Adorno ha salvato un falco pecchiaiolo ferito da colpi a Ortì il 26 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Uomo ucciso a colpi di pistola in ristorante del Barese; Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo; Colpi di kalashnikov a Sferracavallo, trovata allo Zen l'auto usata dal commando armato; Bitetto, donna contesa tra due uomini a colpi di fucile: 60enne ai domiciliari per minacce e porto illegale d'armi. Colpi d’arma da fuoco contro case e un’auto in via Don Minzoni a PalermoColpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una Fiat 500 Abarth e contro una abitazione in via Don Minzoni, al civico 2 a Palermo. E’ intervenuta la polizia, […] ... blogsicilia.it Ostuni, imprenditore ferito a colpi di arma da fuoco: indagini su possibile collegamento con incendio di un’autoSecondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, almeno quattro, uno dei quali lo ha ferito a una spalla. Subito dopo l’accaduto sono stati allertati i socc ... giornaledipuglia.com Ci sono stati dei veri e propri colpi di fulmine. E dei colpi e basta. Sul red carpet del Met Gala hanno sfilato vere e proprie opere d'arte, ma non solo. Ecco i migliori 10 look di questa edizione del vernissage più glamour del mondo. Ma anche i 10 che proprio no x.com Svolta nelle indagini dell'omicidio di Filippo Scavo, ucciso la notte fra sabato 18 e domenica 19 a colpi di pistola La vittima era un esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari e uno dei referenti del clan nella zona di Carbonara - facebook.com facebook