Il 26 aprile, un falco pecchiaiolo ferito da colpi di arma da fuoco è stato recuperato a Ortì dal Gruppo Adorno. L’episodio si inserisce in un contesto di bracconaggio nella zona, mentre le autorità non hanno ancora fornito aggiornamenti o risposte ufficiali riguardo all’accaduto. La presenza di un animale ferito suggerisce che si tratti di un episodio di cattura illegale di specie protette.

? Cosa sapere Il Gruppo Adorno ha salvato un falco pecchiaiolo ferito da colpi a Ortì il 26 aprile.. Il ritrovamento evidenzia episodi di bracconaggio e la mancanza di riscontro da parte delle autorità.. Il Gruppo Adorno ha soccorso un falco pecchiaiolo ferito nella zona di Ortì venerdì 24 aprile, dopo che diverse esplosioni sono state udite nelle aree interessate dalla migrazione durante la giornata di ieri, 26 aprile. L’intervento è scattato su segnalazione dell’associazione Anpana Gepa, portando i volontari a prelevare un esemplare maschio adulto colto nel pieno del suo percorso migratorio primaverile. Il rapace era stato trovato in condizioni critiche da un cittadino che aveva tentato di coinvolgere le Forze dell’Ordine, senza però ricevere un riscontro utile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bracconaggio a Ortì: salvato un falco ferito dai colpi di arma da fuoco

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