Colonia felina a Posatora presa di mira dai vandali La Lav | Un gesto vile contro animali indifesi - VIDEO

A Posatora, i volontari della Lav hanno scoperto una colonia felina danneggiata da atti di vandalismo. Le scatole con i dispenser sono state rovesciate e lanciate via, mentre la cassapanca del cibo è stata presa a calci e spaccata. Un sacco di crocchette è stato svuotato a terra e poi appeso a un albero come gesto di sfregio. La scena è stata documentata anche attraverso un video.

ANCONA - La triste scena presentatasi agli occhi dei volontari della Lav: scatole con i dispenser rovesciate e lanciate via, la cassapanca del cibo presa a calci e spaccata, un intero sacco di crocchette svuotato a terra e poi appeso a un albero per sfregio. Sparita anche una tanica da 5 litri.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vandali contro i gatti: distrutta colonia felina a Posatora. Appello della Lav ai residenti: “Chi sa parli” Leggi anche: Vandali in azione: bruciata una colonia felina Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vandali contro i gatti: distrutta colonia felina a Posatora. Appello della Lav ai residenti: Chi sa parli; Raid vandalico nella colonia felina a Posatora. L'amarezza dell'associazione:Denunciamo; Colonia felina a Posatora presa di mira dai vandali. La Lav: Un gesto vile contro animali indifesi - VIDEO. Colonia felina a Posatora presa di mira dai vandali. La Lav: Un gesto vile contro animali indifesi - VIDEOGatti sterilizzati, curati, nutriti ogni giorno. Animali che ora rischiano di restare senza cibo e acqua: l'associazione sporgerà denuncia ... anconatoday.it Raid vandalico nella colonia felina a Posatora. L'amarezza dell'associazione: «Denunciamo»ANCONA Colonia felina nel mirino dei vandali a Posatora. A denunciare l’episodio è la Lav Ancona, che ha trovato ... msn.com Colonia Felina Brindisi ODV. Danny Wolf, The Red Collective · Throw Way Back. Buonanotte #EternoRay #Romeo per sempre - facebook.com facebook Pagani, escalation di violenza contro la colonia felina di via San Rocco: gatti bersagliati con piombini ed esche avvelenate.Garantire la sicurezza della colonia di Via San Rocco e affrontare con serietà la gestione del randagismo sul territorio di Pagani x.com