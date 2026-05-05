Colonia felina a Posatora presa di mira dai vandali La Lav | Un gesto vile contro animali indifesi - VIDEO

Da anconatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Posatora, i volontari della Lav hanno scoperto una colonia felina danneggiata da atti di vandalismo. Le scatole con i dispenser sono state rovesciate e lanciate via, mentre la cassapanca del cibo è stata presa a calci e spaccata. Un sacco di crocchette è stato svuotato a terra e poi appeso a un albero come gesto di sfregio. La scena è stata documentata anche attraverso un video.

ANCONA - La triste scena presentatasi agli occhi dei volontari della Lav: scatole con i dispenser rovesciate e lanciate via, la cassapanca del cibo presa a calci e spaccata, un intero sacco di crocchette svuotato a terra e poi appeso a un albero per sfregio. Sparita anche una tanica da 5 litri.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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