L'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, ha dichiarato di sperare che il riscatto arrivi, sottolineando che tutto dipende dalla squadra. Ha parlato ai microfoni di 'DAZN' durante un'intervista, esprimendo la sua fiducia e il desiderio di continuare a giocare con il club. La società ha ancora il controllo sulla decisione, ma Colombo si dice positivo riguardo al futuro.

Dopo le parole rilasciate a 'Sky Sport', l'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, è stato intervistato anche dai microfoni di 'DAZN' in vista della prossima gara del 'Grifone' contro l'Inter. Non solo, l'ex Monza si è espresso anche sul proprio riscatto dal parte del Genoa, che diventerebbe automatico in caso di salvezza dei liguri, che in questo momento sono quattordicesimi, a +3 sul Lecce terz'ultimo. Di seguito le dichiarazioni di Lorenzo Colombo. Sul ruolo dell'allenatore Daniele De Rossi: "Il mister ci dà tanto dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco, a me sicuramente ha dato fiducia su qualcosa che sapevo fare ma che non stava riuscendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa, Colombo spera: “Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende solo da noi”

