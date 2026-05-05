Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di Lorenzo Colombo al Genoa, con il giocatore che si unisce alla squadra ligure. La cessione arriva dopo una domenica difficile per i rossoneri in campionato. La notizia ha suscitato qualche sorriso tra i tifosi e i dirigenti, anche se il club milanese si concentra ora sulla gestione del proprio settore giovanile, che rimane al centro delle discussioni.

In via Aldo Rossi si può accennare un sorriso, dopo la disastrosa domenica di Serie A, grazie a Lorenzo Colombo. Il classe 2002 in forza al Genoa di De Rossi, con la sconfitta della Cremonese contro la Lazio, è diventato ufficialmente un giocatore rossoblù. Primi conti tra Champions e Colombo: il Milan inizia a fare cassa. La qualificazione Champions continua ad essere rimandata e con il campionato in dirittura d’arrivo, il Milan rimane vivo e concentrato sui bilanci utili per il prossimo mercato estivo. La società conta di disporre di almeno 100 milioni di euro, dove il principale guadagno arriverà dalla fatidica qualificazione nell’ Europa che conta – circa 60 milioni – e il restante, tra il bonifico di Cardinale e il botteghino di fine anno, legato principalmente al campionato, bisognerà contare alcune cessioni.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Colombo al Genoa: il Milan incassa ma riapre il nodo vivaio

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