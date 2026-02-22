Colman Domingo chiude le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con il Moonwatch più prezioso di sempre

Colman Domingo ha portato il Moonwatch più costoso di sempre durante la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La sua visita si è svolta al quartier generale di Omega, all’interno del ristorante Cracco in Galleria, dove ha condiviso momenti con appassionati e ospiti speciali. Il cantante ha indossato un orologio unico nel suo genere, simbolo di eccellenza e tradizione. La presenza di Domingo ha attirato molti curiosi e fotografi.

Alla fine è arrivato anche Colman Domingo nel quartier generale di Omega durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ovvero Casa Omega, lo spazio allestito ad hoc all’interno del ristorante Cracco in Galleria, trasformato per l’occasione in un salotto esclusivo dove sport, spettacolo ed eccellenza orologiera si sono incontrati sotto lo stesso tetto. Dopo l’apertura magistrale di George Clooney, sono stati numerosi gli ambassador e i friend of the brand che si sono susseguiti e hanno animato le serate nello spazio, trasformandolo in un salotto esclusivo tra sport, spettacolo ed eccellenza orologiera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

