Omaggio al Genio per il compleanno Una statua che racconta la sua arte

Il prossimo 15 aprile sarà inaugurata a Vinci una nuova statua dedicata a Leonardo da Vinci, in occasione del suo compleanno. La scultura rappresenta un omaggio al celebre artista e inventore, e sarà collocata in una posizione strategica del paese, attirando l'attenzione dei visitatori e degli appassionati. L'evento è previsto per quella data, senza altre manifestazioni ufficiali annunciate.

VINCI La nuova statua di Leonardo da Vinci sarà inaugurata il prossimo 15 aprile, in occasione del "compleanno" del Genio. Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni, che proprio domenica scorsa è andato in trasferta a Carrara (insieme ad alcuni esponenti della Misericordia di Vinci) a trovare l'artista Filippo Tincolini. E' stata l'occasione per vedere lo studio dello scultore di Pontedera e per osservare la statua che sta pian piano prendendo forma, raffigurante Leonardo "con uno stile figurativo e con vesti drappeggiate in modo dinamico, a simboleggiare l'aria, invisibile ma essenziale per il volo, e a rafforzare l'idea di un Leonardo in continua ricerca".