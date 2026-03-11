Robotica e ricerca | il liceo Grassi torna alle finali nazionali della First Lego League

Gli studenti del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina si sono qualificati nuovamente per le finali nazionali della First Lego League, competizione dedicata alla robotica educativa. La squadra, composta da studenti, ha superato le selezioni regionali e parteciperà alla fase finale della competizione, affrontando altre squadre provenienti da diverse parti del paese. La partecipazione conferma l'impegno del liceo nel settore della robotica.

Gli studenti del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina, ancora una volta protagonisti della robotica educativa nazionale. Il team di robotica "Gli Sbullonati" si è infatti qualificato per la finale nazionale della First Lego League, che si svolgerà a Palermo dal 27 al 29 marzo.