A Colledara sono stati stanziati 2,3 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi poli sociali e turistici nel territorio. Tra gli interventi previsti, c’è il recupero dell’ex scuola di Capo di Colle, che verrà trasformata in una struttura aperta alla comunità. Restano ancora da definire le modalità di gestione dei laboratori e del centro diurno che saranno realizzati con questi fondi.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'ex scuola di Capo di Colle con i nuovi fondi?. Chi gestirà concretamente i nuovi laboratori e il centro diurno?. Quali nuove opportunità lavorative nasceranno dalla Riserva Fiume Fiumetto?. Come influirà il nuovo co-working sull'economia dell'intera area appenninica?.? In Breve Fondi PNRR NextAppennino gestiti con la Cooperativa Sociale 3M e il Gruppo Metron.. Capo di Colle ospiterà centro diurno, co-working e laboratori per ipovedenti.. Riserva Fiume Fiumetto vedrà laboratori sensoriali e produzione di oli essenziali.. Partecipano al progetto Giammario Cauti, Cristina Lombardi, Danilo Visciotti e Amelide Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colledara: 2,3 milioni per nuovi poli sociali e turistici nel territorio

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