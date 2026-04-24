Il Comune assegna 13 nuovi orti sociali ad altrettante famiglie del territorio

Il Comune di Montegrotto Terme ha completato le procedure per l'assegnazione di tredici orti comunali, destinati a altrettante famiglie del territorio. Gli appezzamenti sono situati nell’area ortiva di via Catajo a Turri e sono stati consegnati ufficialmente agli assegnatari nel corso di una cerimonia. L’assegnazione riguarda il triennio 2026-2028 e riguarda le famiglie che potranno utilizzare gli spazi per coltivazioni e attività legate all’orticoltura.

Tredici appezzamenti di terra, tredici famiglie pronte a rimboccarsi le maniche. Il comune di Montegrotto Terme ha concluso il procedimento di assegnazione degli orti comunali per il triennio 2026–2028 e ha consegnato ufficialmente agli assegnatari gli spazi nell'area ortiva di via Catajo a Turri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Nuovi giochi, parchi riqualificati e spazi per famiglie: il piano del Comune quartiere per quartiereNuovi giochi, arredi rinnovati, spazi verdi che tornano a essere luoghi di incontro e socialità. Fedriga a Laluna: 60 volontari e orti socialiIl presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha portato la sua attenzione verso un modello di inclusione sociale concreto, visitando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per richiedere l’assegnazione di buoni/voucher per servizio Centri Estivi. Misure di conciliazione famiglia-lavoro PR Campania FSE+ 2021/2027 Priorità 1 Occupazione, Obiettivo Specif; COMPARTO 13: NUOVE PRE-ASSEGNAZIONI DOPO LE REVOCHE, RIPARTE L’ITER PER I LOTTI; Trasporto urbano a Potenza, la Regione attacca il Comune: Abbiamo autorizzato a firmare il contratto con Miccolis; Ostia, il TAR assegna lo stabilimento Battistini e chiude la stagione dei ricorsi. Il Comune assegna 13 nuovi orti sociali ad altrettante famiglie del territorio«non sono solo spazi coltivati, ma luoghi di comunità - ha detto il sindaco Riccardo Mortandello - offrono benessere, socialità e un rapporto più diretto con l'ambiente» ... padovaoggi.it Ortona, il Comune assegna 10 alloggi Erp nei primi dieci mesi di amministrazione della città - facebook.com facebook