Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri | salvato dai vigili del fuoco

Durante una giornata di Pasquetta a Jesi, un gatto è caduto in un pozzo di sette metri di profondità. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’animale e recuperarlo. L’intervento si è concluso con successo, permettendo di salvare il gatto e di riportarlo in superficie sano e salvo. L’episodio ha coinvolto i vigili del fuoco in un’operazione di soccorso che si è svolta senza complicazioni.

Una Pasquetta che si stava trasformando in dramma ha avuto un lieto fine a Jesi, grazie al tempestivo e professionale intervento dei soccorritori. Poco dopo le ore 10 ieri l’allarme è scattato in via Ancona, dove un gatto domestico era accidentalmente precipitato all’interno di un pozzo. La situazione è apparsa subito delicata: il micio si trovava bloccato sul fondo della cavità, a una profondità di circa 7 metri. Fortunatamente, il pozzo era privo di acqua, condizione che ha evitato l’annegamento immediato ma che rendeva comunque impossibile la risalita autonoma dell’animale, spaventato e intrappolato nel buio. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai vigili del fuoco Gatto precipita in un pozzo profondo sette metri, tratto in salvo dai vigili del fuocoLa squadra di Jesi ha provveduto al recupero dell’animale mediante tecniche Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) riportandolo in superficie in sicurezza e... Roma, donna cade in un pozzo profondo 15 metri al Parco della Pace: salvata dai vigili del fuoco, è in codice rossoÈ stata riportata in superficie dai vigili del fuoco la donna caduta in un pozzo profondo 15 metri del parco della Pace in via di Monte Stallonara a... Temi più discussi: Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai vigili del fuoco; Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai Vigili del Fuoco a Jesi; Gatto cade in un pozzo profondo sette metri: recuperato dai vigili del fuoco; Cade in un pozzo di 7 metri: salvato un gatto. Gatto cade in un pozzo profondo sette metri: recuperato dai vigili del fuocoIntervento poco dopo le 10: la squadra dei pompieri ha usato tecniche Saf e ha riconsegnato l’animale alla proprietaria in ottime condizioni ... lanuovariviera.it Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai Vigili del Fuoco a JesiIntervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi in via Ancona, dove poco dopo le 10 un gatto è precipitato in un pozzo profondo circa sette metri, fortunatamente privo di acqua. Sul posto è in ... veratv.it #Jesi - Cade in un pozzo di 7 metri: salvato un gatto - facebook.com facebook Cade in un pozzo di 7 metri: salvato un gatto | Cronache Ancona x.com