Cane in un dirupo profondo 15 metri | salvato dai Vigili del Fuoco

Un cane è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in un dirupo di circa 15 metri a Monterocchetta, nel comune di San Nicola Manfredi. L’intervento è durato poche ore, durante le quali i soccorritori hanno raggiunto e messo in salvo l’animale. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La scena si è svolta in una zona impervia e difficile da raggiungere.

Salvato un cagnolino caduto in un dirupo a Monterocchetta, nel comune di San Nicola Manfredi. Immediato l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco di Benevento che hanno hanno tratto in salvo scendendo in un dirupo profondo 15 metri. Il cagnolino è stato preso e consegnato al legittimo proprietario che era presente sul posto. Eboli, tragedia sulla strada: donna travolta e uccisa alla fermata del. Lotta alle false promesse: solo tre società professionistiche autorizzate a fare. Rifiuti smaltiti illegalmente tra Molise, Puglia, Campania e Abruzzo: 17 persone. Drone porta smartphone e droga a Poggioreale: sequestrati tre cellulari e. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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