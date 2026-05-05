Cognex lancia il sistema di visione artificiale integrato ad alte prestazioni basato su tecnologia Qualcomm

Un nuovo sistema di visione artificiale, chiamato In-Sight® 3900, è stato annunciato da un'azienda specializzata nel settore. Questo modello integra la tecnologia Qualcomm ed è progettato per offrire elevate prestazioni in applicazioni di automazione e controllo qualità. La presentazione si rivolge a chi cerca soluzioni avanzate in ambito industriale, puntando su un dispositivo che combina affidabilità e tecnologia all’avanguardia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE In-Sight® 3900 definisce un nuovo standard per l’ispezione ad alta velocità e precisione in ambiente edge, senza la necessità di un PC esterno NATICK, Massachusetts, 5 maggio 2026 PRNewswire — Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader tecnologico globale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio del sistema di visione In-Sight® 3900. Basato su una nuova generazione di tecnologia di visione AI integrata di Cognex, e supportato dalle piattaforme Qualcomm Dragonwing™, In-Sight 3900 è un sistema di visione completamente integrato che offre velocità, precisione e risoluzione leader del settore in edge computing, consentendo ai produttori di eseguire ispezioni complesse senza sacrificare la produttività o la semplicità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cognex lancia il sistema di visione artificiale integrato ad alte prestazioni, basato su tecnologia Qualcomm Notizie correlate Cognex lancia il controller di visione In-Sight basato su tecnologia NVIDIACOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il controller di visione avanzato basato sull’IA offre la modularità necessaria per gestire applicazioni... Cna lancia il progetto 'Intelligenza Artificiale': "Non solo tecnologia, ma visione strategica"“L’intelligenza artificiale non è più un tema lontano, riservato alle grandi aziende o agli esperti di tecnologia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cognex lancia controller di visione AI con tecnologia Nvidia; Cognex lancia il controller di visione In-Sight basato su tecnologia NVIDIA. Cognex lancia il sistema di visione artificiale integrato ad alte prestazioni, basato su tecnologia QualcommIn-Sight® 3900 definisce un nuovo standard per l'ispezione ad alta velocità e precisione in ambiente edge, senza la necessità di un PC esterno ... adnkronos.com Cognex lancia uno strumento di conteggio basato sull’IA per i sensori di visione artificiale In-Sight SnAPPIl nuovo strumento AI rende più semplici le ispezioni di conteggio per i produttori di ogni settoreNATICK, Massachusetts, 6 agosto 2024 /PRNewswire/ – Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader nel ... affaritaliani.it