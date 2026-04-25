Cna lancia il progetto ' Intelligenza Artificiale' | Non solo tecnologia ma visione strategica

Un nuovo progetto dedicato all'intelligenza artificiale è stato annunciato da un'associazione di categoria, sottolineando che questa tecnologia non riguarda più solo le grandi imprese o gli esperti del settore. La proposta mira a promuovere un approccio più strategico e diffuso, coinvolgendo anche realtà più piccole e professionisti di diversi settori. L'iniziativa si propone di offrire strumenti e risorse per integrare l'intelligenza artificiale nelle attività quotidiane.

“L’intelligenza artificiale non è più un tema lontano, riservato alle grandi aziende o agli esperti di tecnologia. Sta entrando nei processi di lavoro, nella comunicazione, nell’organizzazione interna, nel rapporto con i clienti e il mercato”.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayPer questo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Intelligenza Artificiale, Cna Avellino protagonista a IstanbulNell’ambito del programma YOU Youth Workers Mobility dell’Unione Europea KA153 YOU, 29 partecipanti provenienti dall’Italia, Bulgaria, Ungheria,... Intelligenza artificiale e sicurezza nazionale. La svolta strategica della Cia“Entro i prossimi due anni avremo collaboratori basati sull’intelligenza artificiale integrati in tutte le piattaforme analitiche dell’agenzia”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cna lancia il progetto Intelligenza Artificiale; L’era dell’IA è ora il progetto di Cna Al via ciclo di incontri per le aziende | L’obiettivo è fare il salto di qualità; Roadshow Ecosister: innovazione per le imprese. L’era dell’IA è ora, il progetto di Cna. Al via ciclo di incontri per le aziende: L’obiettivo è fare il salto di qualitàIl primo incontro si terrà lunedì, alle 15,30, e si parlerà delle prospettive e strategie della nuova tecnologia ... ilrestodelcarlino.it Che cosa fa la startup comasca Involve Space che ha vinto il Premio Cambiamenti di Cna?Guidata da Jonathan Polotto, questa realtà si occupa di sviluppare palloni stratosferici dotati di Intelligenza artificiale e strumenti avanzati che permettono missioni aerospaziali a costi ridotti ... startupitalia.eu Milan-Juve, le quote migliori secondo la nostra intelligenza artificiale - facebook.com facebook Armi basate sull’intelligenza artificiale, leva obbligatoria, culture definite come inferiori e il dovere morale della Silicon Valley di partecipare alla difesa della nazione e di occuparsi della criminalità. Ma anche la necessità di ribellarsi dalla “tirannia delle app, ch x.com