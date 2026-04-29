Cognex lancia il controller di visione In-Sight basato su tecnologia NVIDIA

Cognex ha annunciato il lancio di un nuovo controller di visione chiamato In-Sight, che utilizza tecnologia NVIDIA. Il dispositivo integra intelligenza artificiale per migliorare le operazioni di ispezione e controllo in ambito industriale. La presentazione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, che descrive le caratteristiche e le funzionalità del prodotto, senza approfondire dettagli tecnici o implicazioni commerciali.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il controller di visione avanzato basato sull’IA offre la modularità necessaria per gestire applicazioni di produzione complesse e ad alta intensità di calcolo senza ricorrere a PC esterni NATICK, Massachusetts, 29 aprile 2026 PRNewswire — Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader tecnologico mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio del controller di visione In-Sight® 6900. Il controller di visione modulare In-Sight offre ai produttori la libertà di configurare telecamere, ottiche e illuminazione in modo preciso in base alle proprie esigenze di ispezione, eliminando i compromessi tipici dei sistemi a configurazione fissa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cognex lancia il controller di visione In-Sight basato su tecnologia NVIDIA Notizie correlate Cna lancia il progetto 'Intelligenza Artificiale': "Non solo tecnologia, ma visione strategica"“L’intelligenza artificiale non è più un tema lontano, riservato alle grandi aziende o agli esperti di tecnologia. Molise a rischio frane: Saia lancia l’allarme su fondi e tecnologiaDaniele Saia, presidente della Provincia di Isernia, richiede un intervento immediato dello Stato per potenziare le risorse economiche e tecnologiche...