Milan Scaroni | La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti Sullo stadio …

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha partecipato all'evento 'Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano presso lo stadio. Durante l'incontro, ha affermato che la Champions League è l’obiettivo principale dichiarato da tutta la squadra. Ha anche toccato il tema dello stadio, senza fornire dettagli specifici. L’evento si è svolto in un contesto informale, con il presidente che ha risposto a domande e commentato vari aspetti legati al club.

Milan, Scaroni: “La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti. Sullo stadio .” Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti. Sullo stadio …” Notizie correlate Scaroni: “San Siro? Stadio iconico grazie a Milan ed Inter. Ecco perchè costruiamo lo stadio insieme”Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al... Milan: Scaroni sul nuovo stadioIn un intervento all’evento Motore Italia – Edizione Milano Olimpica Internazionale 2026 organizzato da Milano Finanza, il presidente dell’AC Milan... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vicenza, Rosso e l'amicizia con Scaroni: Magari dal Milan arriveranno giocatori da valorizzare; MILAN - Scaroni: Prima dell’estate presenteremo la facciata del nuovo stadio; Renzo Rosso: Io e Scaroni potremmo aiutare chi non trova spazio al Milan facendolo giocare al Vicenza; Ora è ufficiale: Scaroni resta Presidente dell’Enel. Milan, Scaroni: Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto. Resto fiducioso per la ChampionsAnche Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dall'evento organizzato da Il Foglio a Milano, nell'area di San Siro. E lo stesso stadio. tuttomercatoweb.com Scaroni a 360 gradi: dall’obiettivo Milan al nuovo presidenteLe dichiarazioni del numero uno del club rossonero all’evento de Il Foglio Sportivo: ecco le sue parole C’è anche Paolo Scaroni all’evento de Il Foglio Sportivo. Il presidente del Milan ha ovviamente ... milanlive.it Hellas Verona, anche oggi allenamento verso il Milan: attese novità da Bella-Kotchap x.com « ’» Paolo Scaroni così all’evento de Il Foglio sul futuro di San Siro @andrea_gussoni per MilanPress.it #sansiro #milan #inter #scaroni #milanpress - facebook.com facebook