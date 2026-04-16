Milan Scaroni | La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti Sullo stadio …

Da pianetamilan.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha partecipato all'evento 'Il Foglio a San Siro', organizzato dal quotidiano presso lo stadio. Durante l'incontro, ha affermato che la Champions League è l’obiettivo principale dichiarato da tutta la squadra. Ha anche toccato il tema dello stadio, senza fornire dettagli specifici. L’evento si è svolto in un contesto informale, con il presidente che ha risposto a domande e commentato vari aspetti legati al club.

Milan, Scaroni: “La Champions è l’unico obiettivo dichiarato da tutti. Sullo stadio .” Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi .🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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