Van Dijk | La Champions League è fondamentale per il mercato estivo del Liverpool

Il capitano del Liverpool ha commentato l’importanza della Champions League per le strategie di mercato estive del club, sottolineando come questa competizione influisca sulle decisioni di rafforzamento della rosa. Dopo la sconfitta nel recupero contro il Wolverhampton, ha espresso preoccupazione sul futuro della squadra, evidenziando le sfide che il club dovrà affrontare per mantenere la competitività.

Il capitano Virgil van Dijk ha espresso una chiara preoccupazione sul futuro del Liverpool a seguito della sconfitta recupero contro il Wolverhampton, fanalino di coda. Le sue parole evidenziano una posta in gioco elevatissima e la necessità di centrare la qualificazione in Champions League. Le dichiarazioni del difensore olandese delineano l’urgenza di reagire e di orientare le prossime decisioni, inclusa la gestione della sessione estiva, in funzione dell’obiettivo europeo. La posta in gioco è altissima. Se si gareggia per il Liverpool, è sempre stato così, e il focus resta sulla necessità di arrivare in Champions League. La stagione è complicata, il campionato è durissimo e richiede impegno costante con gare ogni tre o quattro giorni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

