A Cocconato è nata la Riviera del Monferrato, un nuovo marchio che punta a valorizzare le tradizioni e il patrimonio locale, legando il territorio a produzioni di vino e cultura. La creazione di questa iniziativa mira a rafforzare il turismo tra i comuni di Cocconato e Albugnano, offrendo nuove opportunità di visita e scoperta. La proposta coinvolge gli operatori del settore e le amministrazioni locali, con l’obiettivo di promuovere un’immagine condivisa del territorio.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il nuovo marchio Riviera del Monferrato?. Come cambierà il turismo tra Cocconato e Albugnano?. Chi gestisce concretamente il nuovo brand territoriale?. Perché i vitigni PIWI sono la chiave della sostenibilità locale?.? In Breve Evento del 1° maggio focalizzato su Nebbiolo, vini No Legno, PIWI e Orange.. Collaborazione tra Comune di Cocconato, Enotica di Albugnano e Monferrato Explore.. Focus su giovani under 30 e imprenditoria femminile nel settore vitivinicolo.. Prossimo grande appuntamento programmato per il primo fine settimana di settembre.. Il 1° maggio a Cocconato è tornata l’edizione primaverile di Coccowine Stories, un evento che ha trasformato le colline del Monferrato in un palcoscenico per la promozione di un territorio unico e delle sue eccellenze enologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocconato: nasce la Riviera del Monferrato tra vino e tradizioni

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