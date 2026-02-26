Zaino in camera da letto con la droga | arrestato 20enne

Ieri sera i carabinieri della Stazione Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, più volte ostacolata dal giovane, i carabinieri hanno trovato uno zaino all’interno della sua camera. All'interno 800 grammi di droga suddivisa in panetti pronti per essere venduta. Marijuana, hashish e canapa industriale le sostanze sequestrate. Insieme trovati anche circa 3mila euro in contanti. Il 20enne ora in carcere è in attesa di giudizio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

