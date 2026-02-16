Oltre tre etti di hashish nascosti in casa dove è ai domiciliari denunciato dai carabinieri

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dai carabinieri di Bannio Anzino dopo aver trovato più di tre etti di hashish nella sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. Durante un controllo di routine, i militari hanno scoperto la droga nascosta in una stanza, sotto un mobile. La presenza di sostanze stupefacenti in casa ha sorpreso gli stessi carabinieri, che avevano già eseguito il provvedimento restrittivo.

A finire nei guai un 56enne residente in Valle Anzasca, accusato dai militari di detenzione illecita di sostanze stupefacenti In casa nascondeva oltre 300 grammi di droga. mentre era ai domiciliari per un altro reato. É successo nel fine settimana in Valle Anzasca, dove i carabinieri di Bannio Anzino hanno denunciato un uomo di 56 anni. La droga, 323 grammi di hashish, è stata trovata, e sequestrata, dai militari nell'abitazione dell'uomo durante una perquisizione domiciliare disposta dall'autorità giudiziaria. L'uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.