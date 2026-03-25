Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per incontro col Presidente algerino Tebboune – Il video

Il 25 marzo 2026, la premier italiana è arrivata al palazzo presidenziale di Algeri per un incontro con il presidente dell’Algeria. L’evento si è svolto nel capoluogo algerino, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell’incontro. Il video dell’arrivo mostra la presenza di forze di sicurezza e il corteo ufficiale. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo ai temi trattati durante la visita.

(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per l'incontro con il Presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente TebbouneLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria. Meloni in visita in Algeria, incontro con Tebboune – Il video(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Algeri. Contenuti e approfondimenti su Meloni arriva Temi più discussi: Elly Schlein: Meloni esca dal palazzo, l’alternativa al governo c’è già; Governo, Meloni incontra Giorgetti a Palazzo Chigi; I dipendenti di Palazzo Chigi minacciano uno sciopero generale perché Meloni vuole dimezzare lo smart working; Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari. Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per incontro col Presidente algerino TebbouneIl Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al palazzo presidenziale ad Algeri per l'incontro con il Presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it Meloni al palazzo presidenziale algerino, al via l'incontro con Tebboune(ANSA) - ALGERI, 25 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata da poco al palazzo presidenziale El Mouradia di Algeri per ... notizie.tiscali.it la Repubblica. . All’indomani della richiesta pubblica di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, resiste ancora Daniela Santanchè: alle 10.00 arriva al ministero del Turismo. Come fosse un giorno qualsiasi. Lo aveva promesso ieri s - facebook.com facebook Meloni ad Algeri per il gas. Ma arriva pure la Spagna… Di Marco Palombi x.com