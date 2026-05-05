Clusone al voto | il confronto tra i due candidati sindaci in diretta su Bergamonews

A Clusone si terrà questa sera un confronto pubblico tra i due candidati sindaci in vista delle prossime elezioni amministrative. L’evento si svolgerà al teatro Mons. Tomasini e sarà trasmesso in diretta su Bergamonews. I candidati sono Giuseppe Balduzzi e Massimo Morstabilini, che si confronteranno sulle loro proposte e programmi per la gestione del Comune.

Sfida a due per il futuro di Clusone. Questa sera, martedì 5 maggio, al teatro Mons. Tomasini è in programma il confronto pubblico tra i due candidati sindaci Giuseppe Balduzzi e Massimo Morstabilini alle prossime elezioni amministrative. Il faccia a faccia è organizzato dal periodico Araberara in collaborazione con l’associazione Il Testimone. Sarà il momento centrale della campagna elettorale baradella in vista del voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio. I clusonesi hanno l’occasione di ascoltare i programmi, le priorità e le visioni dei due candidati: dalle opere pubbliche ai servizi, passando per turismo, commercio e prospettive di sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Pronto intervento in azione lungo la strada che collega Clusone e Rovetta: attivato anche l'elisoccorso. https://myvalley.it/2026/05/ciclista-soccorso-alla-conca-verde-di-rovetta/ #rovetta #ciclisti #incidenti #strada #soccorso #ValSeriana #Bergamo - facebook.com facebook