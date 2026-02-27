Club 91 Squadra Corse è medaglia di bronzo alla Coppa Attilio Bettega 2026

Club 91 Squadra Corse ha conquistato la medaglia di bronzo alla Coppa Attilio Bettega 2026. La competizione, che si è svolta da venerdì a domenica, ha visto i partecipanti attraversare strade storiche e affrontare tre giorni di prove di regolarità classica per auto d’epoca. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, ha richiamato appassionati da diverse regioni.

Appuntamento rinnovato, anche per la stagione 2026, tra Club 91 Squadra Corse e la Coppa Attilio Bettega, tradizionale evento di regolarità classica per auto storiche che ha messo in atto tre giorni di divertimento e di spettacolo, da venerdì a domenica, ripercorrendo strade che hanno fatto la.