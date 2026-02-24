ACI premia i campioni di Club 91 Squadra Corse

ACI ha organizzato una cerimonia per premiare i migliori di Club 91 Squadra Corse, dopo un anno ricco di successi in circuito. La serata di sabato scorso si è svolta all'Auditorium Conciliazione, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro a Roma. I partecipanti hanno ricevuto riconoscimenti per le vittorie conquistate in diverse competizioni e per le performance eccellenti. L’evento ha attirato appassionati e membri del settore, creando un momento di festa e riconoscimento.

Sabato scorso, a due passi dalla Basilica di San Pietro a Roma, sono stati festeggiati i titoli tricolori storici in pista di Ronconi, Gulinelli, Ambroso e Zardo. La serata di Sabato scorso, presso l'Auditorium Conciliazione a ridosso della Basilica di San Pietro nel cuore di Roma, ha definitivamente consegnato agli archivi un 2025 stellare in circuito per i portacolori di Club 91 Squadra Corse. Tra i poco meno di quattrocento premiati, per tutti i campionati nazionali indetti da ACI Sport, non potevano mancare le punte di diamante della scuderia con base a Rubano. Unico assente giustificato è stato Giovanni Gulinelli che ha ceduto l'onore a Marco Zorzi, direttore tecnico e responsabile della Buratto Racing, di ritirare il trofeo per l'ennesima vittoria del tricolore, la decima, nel terzo raggruppamento del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, colta al volante delle Porsche 9345 e 935 assieme a Massimo Ronconi.