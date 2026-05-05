Clima politico instabile guerra crisi economica | come gestire quest' ansia in forte crescita

In un periodo segnato da tensioni politiche, conflitti e difficoltà economiche, cresce il numero di persone che cercano supporto per affrontare ansie legate a queste situazioni. Molti riferiscono di sentirsi sopraffatti dall’incertezza del presente e di provare preoccupazioni riguardo a un possibile escalation di conflitti globali. La richiesta di aiuto professionale è in aumento mentre si cerca di affrontare le emozioni generate da un clima internazionale complesso e instabile.

Capire l'ansia da guerra: quando il mondo entra dentro di noi «Viviamo in un tempo in cui la parola “lontano” ha perso significato», sottolinea la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara. «Le guerre non accadono più altrove: entrano nelle nostre case, nei nostri telefoni, nei nostri pensieri. Il nostro cervello, però, non è cambiato: è progettato per riconoscere la minaccia e garantire la sopravvivenza. L’amigdala (uno dei centri chiave nella gestione delle emozioni) scandaglia costantemente l’ambiente alla ricerca di pericoli e, quando si attiva, orienta l’organismo verso attacco, fuga o congelamento.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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