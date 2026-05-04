Oggi si apre ufficialmente la sezione dedicata all'oroscopo di maggio 2026, con l'inizio delle attività legate alle previsioni mensili. La fase si concentra sul rientro di alcuni pianeti, tra cui Plutone, che torna in moto retrogrado in Acquario. Viene pubblicata anche una classifica dei segni zodiacali, basata sulle aspettative e sugli influssi planetari previsti per il mese.

L'oroscopo di maggio 2026 entra oggi nella sua prima vera giornata operativa: il rientro dal ponte coincide con l'ingresso di Mercurio in Toro avvenuto stamattina alle 02:57, e a meno di 48 ore arriva la pausa più profonda del mese — mercoledì 6 alle 15:34 Plutone si ferma in Acquario e comincia un cammino retrogrado lungo cinque mesi. È un mese a due tempi, con la velocità mentale dei passaggi in Gemelli accesa dall'ingresso storico di Urano del 26 aprile e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18, tenute insieme da quel gesto sospeso di metà settimana che chiede a tutti, in modo diverso, di rivedere il rapporto con potere, ambizioni e direzioni di lungo periodo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di maggio 2026: il rientro che porta dritto al Plutone retrogrado in Acquario. La classifica di tutti i segni

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