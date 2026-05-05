classico ma contemporaneo

Nel guardaroba di molte donne ci sono capi e accessori che combinano uno stile classico con dettagli moderni. Spesso questi pezzi rappresentano una sfida nel momento di abbinarli, poiché il loro potenziale fashion può risultare difficile da sfruttare. La scelta di come combinare questi elementi richiede attenzione, dato che la presenza di capi dal fascino senza tempo si mescola con dettagli più contemporanei.

D ubbi amletici. Nel guardaroba di ogni donna non mancano item e accessori dal grande potenziale fashion, che spesso, però, risultano molto difficili da abbinare. Un esempio? La cravatta da donna. Come abbinare la camicia bianca: 5 idee sofisticate per valorizzare un grande classico X Già amatissima dalle star, che non perdono occasione di indossarla sul red carpet, nella Primavera-Estate 2026 la cravatta da donna entra stabilmente nell’armadio. Dallo spirito anni Ottanta ma dall’ appeal contemporaneo, perfetta sintesi di maschile e femminile, la tie stampata si afferma come l’elemento più ricercato e glamour di stagione. Pronta a rubare la scena in outfit originali e magnetici.🔗 Leggi su Iodonna.it

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BELLUSSI PRESENTA BELCANTO - CLASSICO CONTEMPORANEO

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