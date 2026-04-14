Sacro e profano a Solofra un convegno sulla continuità tra classico e contemporaneo nella pittura

La Fondazione De Chiara De Maio promuove il convegno Sacro e profano, in programma sabato 18 aprile alle ore 18:00 presso la sede operativa di Solofra (AV), in Piazza Umberto I n. 10-11.L’iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Scoppio del Carro e Colombina: la Pasqua a Firenze tra sacro e profanoFirenze, 5 aprile 2026 – Oggi, come ogni Pasqua, a Firenze si rinnova l’appuntamento con lo Scoppio del Carro, una delle più importanti e amate feste...

Temi più discussi: Monteu Roero, un weekend tra sacro e profano con l’associazione Bel Monteu; Picasso, l’ateo tra amore sacro e amor profano; Sacro e profano (1959); Borgaro: la Via Crucis rivoluzionaria di Giuseppe Lettere tra sacro, profano e denuncia sociale.

Baroque Festival Florence: due mesi di concerti tra sacro e profano nei luoghi storici della cittàDal primo maggio al 26 giugno un cartellone ricco e articolato che intreccia sacro e profano, tradizioni nazionali e sperimentazioni ... intoscana.it

Monteu Roero, un weekend tra sacro e profano con l’associazione Bel MonteuUn weekend tra sacro e profano a Monteu Roero. L’associazione culturale e turistica Bel Monteu, invita alla presentazione del volume dello storico Baldassare Molino dal titolo: Monteu Roero Villanova ... targatocn.it

Le ostetriche del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dell’ IRCCS Ospedale Sacro Cuore / don Calabria di Negrar, diretto dal dottor Marcello Ceccaroni, attendono le future mamme, i papà e i fratellini/sorelline, all'open day di presentazione del Punto Nasc - facebook.com facebook

Caffarella, i cittadini tirano a lucido l’Almone: nel fiume “sacro e maledetto” rimossi quintali di materiali ift.tt/L1UAOJ7 x.com