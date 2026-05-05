Class 5F Carducci | dopo 43 anni i compagni si ritrovano a tavola

Dopo 43 anni, gli ex studenti della classe 5F del liceo Carducci si sono riuniti per un pranzo tra amici, ritrovando alcuni dei loro insegnanti. Due tra i professori presenti sono stati coinvolti nel percorso scolastico di quegli anni e hanno partecipato alla rimpatriata. I contatti tra i partecipanti sono stati mantenuti nel tempo attraverso chat, incontri occasionali e il passare degli anni, fino a questa riunione speciale.

? Cosa scoprirai Chi sono i due professori che hanno partecipato al ritrovo?. Come hanno fatto a mantenere i contatti per 43 anni?. Quali aneddoti hanno riacceso i ricordi degli ex studenti?. Cosa può insegnare questo gruppo alle nuove generazioni digitali?.? In Breve Incontro celebrativo presso il ristorante Villa Elisabeth per condividere ricordi e aneddoti.. Partecipazione di due ex insegnanti dell'ITC Carducci per un confronto generazionale.. Rievocazione dei momenti scolastici vissuti nel 1983 durante gli anni di studio.. Riflessione sulla forza dei legami umani nati nel contesto formativo del 1983.. Gli ex studenti della classe 5 F dell’allora Istituto Tecnico Commerciale G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Class 5F Carducci: dopo 43 anni i compagni si ritrovano a tavola Notizie correlate Pizza e ricordi: ex alunne e prof si ritrovano dopo 29 anniUna semplice cena a base di pizza ha riattivato legami umani che sembravano sbiaditi dal tempo, ma che in realtà erano solo rimasti in silenzio. Grosseto, il miracolo della classe ’77: 40 anni dopo si ritrovanoSabato 11 aprile, il ristorante Le Tre Fonti a Grosseto ha ospitato un incontro che ha protagonisti quattordici ex compagni di scuola della classe...