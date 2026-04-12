Sabato 11 aprile, un ristorante di Grosseto ha accolto quattordici persone che avevano frequentato insieme la scuola nel 1977. Questi ex compagni di classe si sono riuniti dopo quarant’anni, condividendo un momento di ricordo e di confronto. L'evento ha visto la partecipazione di persone provenienti da diverse località, tutte accomunate dal passato comune in quella classe.

Sabato 11 aprile, il ristorante Le Tre Fonti a Grosseto ha ospitato un incontro che ha protagonisti quattordici ex compagni di scuola della classe del 1977. Dopo quattro decenni di vita trascorsa separatamente, gli ex alunni della scuola elementare di via Einaudi si sono riuniti per una cena dedicata al ricordo e alla condivisione delle proprie esperienze personali. L’iniziativa è scaturita quasi spontaneamente grazie a uno scambio di messaggi, trasformandosi in un momento di riflessione collettiva. Tra i presenti, l’atmosfera è stata caratterizzata dal confronto tra volti segnati dal passare degli anni e sguardi che conservavano la stessa identità di allora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, il miracolo della classe ’77: 40 anni dopo si ritrovano

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