Il commissario straordinario Giuliana Perrotta ha fatto il punto sull’attività svolta alla guida del Comune di Avellino, a pochi mesi dalla fine del suo incarico. Durante la sua gestione, ha evidenziato i progressi fatti e le basi messe in piedi per il futuro. La sua analisi si concentra sulle tappe principali di questo periodo, senza entrare in dettagli su cause o motivazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il commissario straordinario Giuliana Perrotta traccia il bilancio della sua esperienza alla guida del Comune di Avellino, a pochi mesi dalla conclusione del mandato. Lo fa nel corso dell’incontro pubblico ospitato presso la Chiesa del Carmine, durante il quale il prefetto ha ripercorso le tappe principali dell’attività amministrativa svolta in mesi complessi per la città. Nel suo discorso, Perrotta ha evidenziato le criticità affrontate fin dal suo insediamento: una macchina amministrativa da riorganizzare, scadenze finanziarie da rispettare e una programmazione da rimettere in carreggiata. “Non è stato un percorso semplice”, ha lasciato intendere, sottolineando tuttavia come il lavoro portato avanti abbia consentito di ristabilire equilibrio e stabilità nei conti dell’ente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune, ultimo rush della gestione commissariale: basi solide

L’esempio di ArteBianca: "Basi solide per crescere"Dal 1969 ArteBianca è sinonimo di pane senza crosta e di una specializzazione che nel tempo si è trasformata in leadership di mercato.

Il sigillo di Settis: "Le basi sembrano solide""Ho appreso la notizia del ritrovamento della Basilica di Vitruvio dal mio amico Paolo Clini: è una grandissima emozione, non vedo l’ora di essere a...

Aggiornamenti e notizie su Comune ultimo rush della gestione....

Temi più discussi: RUSH: una data all’Unipol Dome di Milano a marzo 2027; Fabio Collina (Trasporti Bressan): Fiducioso per il rush finale, buona mentalità di gruppo; I Rush tornano in Italia e scelgono l'Arena Santa Giulia: il concerto; RUSH FINALE A MADDALONI: SPETTACOLO ALLA QUARTA PROVA NBC.

Bari, ultimo appello al mondo della movida. Il Comune avverte: la tolleranza è finitaDopo l'incontro con i residenti dell'Umbertino. Resta in piedi l'ipotesi di delocalizzazione con un villaggio a largo Giannella BARI - Sì al dialogo, ma con moderazione. Disciplinare la movida è ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Mosaico di Montalbini, l’ora della verità. Domani ultimo giorno (in teoria). Il Comune ha chiesto una prorogaIl pavimento di mosaico di Nicola Montalbini per ora non si tocca, perché il Comune ha chiesto una proroga. Significa che l’opera non verrà smantellata domani, 18 gennaio, come era previsto nel ... ilrestodelcarlino.it

“Il bene comune” di #RoccoPapaleo al cinema dal 12 marzo #cinema #davedere #teresasaponangelo - facebook.com facebook

Partecipazione, patrimonio e innovazione: il Comune presenta il suo Piano strategico della cultura x.com