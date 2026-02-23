Controlli in due discoteche in centro scattano 15mila euro di sanzioni

La Polizia ha effettuato controlli in due discoteche del centro, a causa di presunte irregolarità nelle autorizzazioni e nel rispetto delle norme di sicurezza. Durante le verifiche, sono state identificate violazioni che hanno portato a sanzioni per circa 15.000 euro. I controlli hanno riguardato principalmente il rispetto delle normative anti-Covid e le licenze di esercizio. Le autorità continuano a monitorare le attività nel cuore della città.

In entrambi i locali, uno in zona Castello Ursino e uno nei pressi di piazza Europa, sono state riscontrate gravi criticità in merito alla normativa antincendio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro La task force coordinata dalla Polizia ha controllato due note discoteche del centro, una in zona Castello Ursino e una in zona piazza Europa. In entrambi i locali sono state riscontrate gravi criticità in merito alla normativa antincendio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per questi motivi sono state elevate sanzioni per 15mila euro. Nel primo locale controllato, nella zona di piazza Europa, gli agenti della polizia locale hanno sanzionato il titolare per 3.

Controlli straordinari della polizia: oltre 15mila euro di sanzioni agli esercizi commercialiNella serata di giovedì 22 gennaio 2026, il commissariato di Jesi, in collaborazione con la polizia locale, ha effettuato controlli straordinari sul territorio.

Controlli della polizia in due ristoranti del centro cittadino: sanzioni per 24 mila euroLa polizia ha fatto controlli a sorpresa in due ristoranti del centro di Catania.

