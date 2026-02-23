Lanciano studenti in aiuto dei cittadini sui nuovi servizi digitali

Un problema con i servizi digitali ha spinto gli studenti a intervenire. Per aiutare i cittadini a comprendere meglio le nuove piattaforme online, alcuni ragazzi delle superiori si sono dedicati a spiegare come utilizzare le procedure digitali. Il progetto “Service Learning”, promosso dal Comune di Lanciano in collaborazione con l’istituto “De Titta– Fermi”, coinvolge studenti delle ultime classi che si preparano a fornire assistenza concreta ai residenti. La loro presenza si fa già sentire in diversi quartieri.

Studenti a servizio dei cittadini nell'uso delle nuove tecnologie. È il progetto “Service Learning”, patrocinato dal Comune di Lanciano, in collaborazione con l’istituto di istruzione superiore “De Titta– Fermi”, che vedrà alcuni studenti delle classi quarte e quinte impegnati nelle attività del Punto digitale facile dell’ente, la cui funzione è quella di accompagnare la cittadinanza, soprattutto gli over 65, ai nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione. I giovani avranno il compito di supportare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali, assistendoli e fornendo loro adeguate informazioni e istruzioni su come adoperare al meglio i nuovi strumenti, aiutandoli a prendere confidenza con smartphone, personal computer, Spid e servizi online. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Castellabate, nuovi servizi digitali e 45mila euro dal PnrrIl Comune di Castellabate ha introdotto nuovi servizi digitali, tra cui l'identità digitale, il sistema PagoPA, sportelli telematici e notifiche via web.

Catanzaro e ANSC: Servizi demografici digitali con PNRR, tra semplificazione per i cittadini e nuove sfide operative.Catanzaro ha avviato un progetto per digitalizzare i servizi demografici, grazie ai fondi del PNRR, con l’obiettivo di rendere più semplici le pratiche per i cittadini.

