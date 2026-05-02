Città Sant’Angelo | 587mila euro per bonificare l’impianto Terraverde

A Città Sant’Angelo sono stati stanziati 587 mila euro per bonificare l’impianto Terraverde, che ha subito incendi nel 2023. I fondi dell’assicurazione saranno destinati alle operazioni di smaltimento e messa in sicurezza del sito. Non ci sono ancora dati definitivi sui rischi sanitari residui, anche se le autorità continuano a monitorare l’area dopo gli incendi. La situazione rimane sotto osservazione per valutare eventuali conseguenze sulla salute pubblica.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati esattamente i fondi dell'assicurazione per il sito?. Quali rischi sanitari rimangono dopo i roghi del 2023?. Chi dovrà monitorare la rimozione dei rifiuti speciali approvata da Arpa?. Quando inizieranno concretamente i lavori di pulizia nell'area Terraverde?.? In Breve Fondi derivanti dall'indennizzo assicurativo per il ripristino dello stato dei luoghi.. Incendi avvenuti nel 2011 e tre roghi nel novembre 2023.. Revoca autorizzazione operativa da parte della Regione Abruzzo nel 2024.. Piano tecnico per la rimozione totale approvato da Arpa.. La Regione Abruzzo ha stanziato 587mila euro per la bonifica dell’impianto Terraverde a Città Sant’Angelo, mettendo fine a una lunga attesa per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città Sant’Angelo: 587mila euro per bonificare l’impianto Terraverde Notizie correlate Via alla bonifica dell'impianto di rifiuti Terraverde di Città Sant'Angelo: la Regione stanzia 587mila euroVia alla procedura di Terraverde, l’impianto di trattamento rifiuti di Città Sant’Angelo: la Regione ha stanziato 587mila euro per trattare quelli... Leggi anche: Vince 50mila euro al 10eLotto a Città Sant'Angelo con una schedina da 4 euro